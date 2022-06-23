"Я плачу": Смерть близкого мужчины раздавила убитого горем Гребенщикова

Смерть Пьера Нарцисса для многих стала настоящим шоком. Ведь ничего не предвещало беды, а исполнитель хита "Шоколадный заяц" выступал на мероприятиях и даже путешествовал. Однако сегодня стало известно о том, что артист ушел из жизни на 46-м году жизни. О нем скорбят и близкие, и поклонники, и коллеги по творческому цеху.
Популярность артист получил после участия в проекте "Фабрика звезд". Именно шоу, кстати, подарило ему друга Михаила Гребенщикова, которого раздавила кончина коллеги по творческому цеху. В разговоре с журналистами музыкант признался, что не смог сдержать эмоций. "Я хочу сказать, что я плачу. Я ощутил сильную боль", – цитирует слова убитого горем финалиста "Фабрики звезд" Пятый канал.
Как оказалось, артисты виделись довольно часто – вместе они гастролировали и выступали перед публикой на разных мероприятий. Неудивительно, что между ними сложились теплые отношения, а для Михаила Гребенщикова "шоколадный заяц" стал довольно близким мужчиной.
Настолько, что еще при жизни певец приглашал друга на разные семейные торжества, в том числе и на свадьбу. Темнокожий музыкант в разговоре с коллегой по творческому цеху называл его "братом" и "самым большим корешем" – это всегда льстило Михаилу Гребенщикову.