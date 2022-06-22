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Шоу-бизнес
"Стыдно": Пугачеву изгрызла совесть за болтливого предателя Галкина

"Стыдно": Пугачеву изгрызла совесть за болтливого предателя Галкина

Алла Пугачева и Максим Галкин вот уже несколько месяцев живут вместе с детьми в Израиле. При этом юморист не упускает возможности поругать Россию.
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Как отметил журналист Илья Саглиани, звезда номер один в России и слова плохого не сказала в сторону родины после отъезда, в отличие от супруга. Эксперт уверен, что Аллу Пугачеву изгрызла совесть за болтливого предателя Максима Галкина.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

"Я уверен, Пугачевой стыдно за высказывания Галкина. Аллу Борисовну любят миллионы людей, и ее мнение – это авторитет! Она Примадонна шоу-бизнеса! Но, в отличие от Максима, она не говорит плохо о России", – подчеркнул Илья Саглиани.

Стоит отметить, что артист неоднократно негативно высказывался в адрес РФ и открыто выступил против спецоперации. Также юморист в ходе своего концертного тура по Израилю не упускает возможности съязвить на болезненную и острую тему. Конечно, многим россиянам подобные высказывания не по душе, и Максима Галкина считают болтливым предателем.

Илья Саглиани также уверен, что такое поведение недопустимо, ведь артист именно в России заработал себе имя.

"Галкин тут ел хлеб и зарабатывал себе имя, а сейчас предательски комментирует про нашу страну! В сложное время нужно было поддержать свою страну, а не сбежать с корабля", – говорит Илья.

Также Саглиани напомнил про артистов, которые, несмотря ни на что, продолжают поддерживать родину. "Далеко ходить не надо – Газманов, Расторгуев поддерживают наших героев солдат!" – отметил журналист.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 июня 2022, 04:18 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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