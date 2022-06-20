Вскрылся обман сбежавшего из России Галкина: Наживался на народе

Максим Галкин в свое время неплохо заработал на доверчивом народе.

Дмитрий Дибров решил обличить знаменитостей, которые наживаются на доверчивом народе, втюхивая им разные товары. Об этом сообщает Пятый канал.

Например, он заявил, что Максим Галкин никогда не приобретал те товары, которые продвигал в социальных сетях. При этом россияне наивно полагали, что их кумир рекомендует исключительно проверенную продукцию, которой пользуется сам. Именно поэтому обманутые граждане активно скупали то, что продвигал супруг Аллы Пугачевой.

Поделился телеведущий этим в эфире телеканала НТВ. Он пришел на шоу Леры Кудрявцевой, где приоткрыл завесу тайн. "Неужели ты полагаешь, что Галкин что-то у них покупал", – вопрошает Дибров.

Напомним, несколько месяцев назад Максим Галкин вместе с родными сбежал из России. Семья обосновалась в Израиле, где, к слову говоря, юморист не бедствует. Комик активно дает концерты за бугром и пользуется большой популярностью.

На сцене артист то и дело шутит на различные темы, не обходит он стороной и политическую повестку. Своим поведением телеведущий успел нажить на Родине массу врагов. Народ ополчился против звездного семейства. Так, некоторые даже требуют бойкотировать Галкина и его престарелую супругу. Так что шансы на возвращение четы таят на глазах.