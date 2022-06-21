"Все преодолеем, малышка моя": голая рыдающая Валерия обхватила сильно округлившийся живот

Певица, как известно, не только успешная артистка, но и многодетная мама. Она воспитывает трех наследников – от композитора Александра Шульгина. Если имена двух сыновей певицы Валерии в инфополе появляются не так часто, то имя ее дочери у многих на слуху. Анна Шульгина, которая, к слову, не так давно сменила имя на Шена, пошла по стопам матери и уже собрала свою армию поклонников.
Как оказалось, сегодня девушка отмечает свой день рождения. В честь праздника ее знаменитая мама решила посвятить ей пост в соцсетях, в котором поделилась воспоминаниями того времени, когда еще была беременна. Она рассказала поклонникам момент, когда стояла голая под душем и, обхватив свой сильно округлившийся живот, со слезами на глазах и рыдающим голосом обратилась к еще не рожденной дочке.
"Помню, что плакала и говорила: "Мы с тобой все преодолеем, малышка моя, сердечко мое" – поделилась сокровенным певица Валерия.
Супруга Иосифа Пригожина констатировала, что ее девочка уже совсем взрослая, и теперь уже она успокаивает свою маму в моменты грусти, а также разделяет с ней моменты радости. Звезда российской эстрады пожелала своей наследнице как можно больше побед на ее трудном пути.
Шена, кстати, поспешила ответить на поздравления родственницы в комментариях. "И мы всё преодолели. Ты мой ангел", – трогательно написала молодая артистка под публикацией певицы Валерии.