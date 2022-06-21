Была сильно расстроена, подавлена, в депрессии: душераздирающие подробности внезапного ухода Карауловой

В жизни каждого человека случаются драматические моменты, к которым все возвращаешься в памяти. Очень важно, чтобы в такой момент рядом оказался понимающий и чуткий человек. Как это случилось с Юлианной Карауловой.

Певица побывала в гостях у шоу "Мурзилки Live" на "Авторадио". Артистка устроила в студии настоящий спектакль с танцами и песнями, включив в программу свои лучшие хиты. Не обошлось и без песен из первого альбома, который вышел шесть лет назад, но до сих пор кажется артистке удачным.

"Я, правда, очень его люблю. Нельзя говорить про свой альбом, что он эталонный, но мне, действительно, кажется, что он очень сильный. Мы с большой любовью работали с ним, вообще, классное было время. Там есть пара песен, которые я бы заново выпустила, в новых аранжировках, – заявила певица.

С песней "Ты не такой", написанной для нее певицей Бьянкой, вообще связана очень эмоциональная история: она появилась в тот самый момент, когда Юлианна Караулова объявила, что уходит из группы 5sta Family.



"Я была сильно расстроена, подавлена, в депрессии, сильно переживала, – делится Караулова душераздирающими подробностями ухода. – И Бьянка сказала: "Давай я напишу тебе песню!" Мы выпили винишка, потом она улетела на гастроли, и я как-то не думала, что из этого что-то получится. Все-таки немного разное у нас творчество. И вот прошла неделя, и она мне прислала песню, я послушала и поняла сразу – это круто! И песня зашла так, как никто не ожидал, включая саму Бьянку".

Несмотря на сомнения на старте сольной карьеры, все сложилось отлично, Юлианна добилась успеха также как телеведущая и виджей, а в прошлом году стала мамой. Сейчас маленькому Саше, которого она растит вместе с мужем Андреем Черным, уже год.

"Классный парень растет! Ух! – порадовалась Юлианна. – Сегодня он всю ночь проспал, до 7.30. Такое за всю его жизнь происходит третий раз. Когда происходит такое утро, ощущение такое: птицы поют, солнышко светит, все прекрасно, жизнь удивительна!"