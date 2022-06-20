"Не даст ей развод!": муж-итальянец вцепился мертвой хваткой в плюнувшую в него Азизу

Муж не намерен расставаться с Азизой, которая, очевидно, уже приняла волевое решение.

Недавно стало известно о том, что Азиза, которая в прошлом году громко сыграла свадьбу с итальянцем Алессандро Лортэ, ушла к бывшему мужу, бизнесмену Александру Бродолину. Получается, что певица своим решением сойтись с экс-избранником просто плюнула в официального супруга.

Причина расставания некоторым может показаться веской, а другим – не такой уж и катастрофической. Дело в том, что пара так и не смогла обзавестись детьми. Супруги даже обращались за помощью к суррогатной матери, но это ни к чему не привело. Простой любви для 58-летней Азизы, видимо, недостаточно.

Алессандро же не хочет отпускать жену. Он, образно говоря, вцепился в нее мертвой хваткой. "Он уже сказал, что не даст ей развод", – рассказала приятельница певицы Аника Керимова. По ее словам, итальянец очень любит артистку и воспринимает ее решение уйти к бывшему как эмоциональную слабость.

При этом Керимова отметила, что Азиза должна сама выбрать, с кем хочет быть. Подруга поддержит любое решение знаменитости. Если певица намерена выйти замуж за Бродолина, то Аника поможет ей сшить новое свадебное платье. И девушка уже знает, каким оно будет.