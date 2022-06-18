Любвеобильная Азиза ушла от итальянца к бывшему мужу: Решила дать второй шанс

Азиза вновь сошлась с бывшем мужем, забыв об итальянском возлюбленном.

У певицы Азизы жизнь бурлит. Не так давно она рассказывала о своей любви к итальянскому супругу, который младше ее на шестнадцать лет. Однако спустя некоторое время прекрасная история любви завершилась. По словам певицы, Александро слишком хорош для нее, поэтому она приняла решение расстаться с ним. Артистка отметила, что такое решение далось ей нелегко, однако она нашла в себе, чтобы расставить все точки над i.

Однако на этом любовная история не закончилась. Через некоторое время, по всей видимости, паре удалось найти общий язык. Так, буквально недавно Азиза заявила, что ждет в Москве своего итальянского любовника. По словам артистки, избранник должен был приехать к ней уже в середине этого месяца.

Но уже через несколько дней ситуация переменилась. Азиза все-таки решила, что без детей создать семью у них не получится, поэтому сказала супругу, что ему не стоит приезжать в столицу. Терпеливый итальянец же сказал, что надеется на изменение решения.

Однако, по всей видимости, самой Азизе уже не нужны эти отношения. Дело в том, что артистка встретила другого мужчину. Им оказался ее бывший гражданский муж. Как оказалось, во время отсутствия Александро певица тесно общалась с экс-избранником. В итоге он позвал ее к себе в Санкт-Петербург. "Это было так трогательно", – рассказывает любвеобильная Азиза. По словам звезды, она решила дать отношениям второй шанс.