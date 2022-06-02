Галкин держит Пугачеву в неведении: Доступ к правде отрезан

Российская певица Алла Пугачева с мужем юмористом Максимом Галкиным и двумя детьми уже третий месяц находятся в Израиле. Туда семья улетела сразу после начала спецоперации на Украине сначала якобы на лечение, потом появились слухи об оформлении гражданства. Теперь Галкин и сам не отрицает, что в России он бы и рад был работать, да все пути ему якобы отрезали.
На артистов ежедневно сыплется критика и хейт, а поклонники ждут не дождутся их возвращения на родину, чтобы взглянуть им в глаза. Дошло до того, что на телецентре Останкино появилась нецензурная реплика в адрес Примадонны. Сама Пугачева сначала говорила, что вернется в Россию, ведь детям надо идти в школу. Теперь же она все чаще молчит или скудно комментирует новости в соцсетях.
Эксперты заподозрили, что Алла Пугачева действует под чьим-то влиянием. Не исключено, что мнение некого близкого человека заставило ее отвернуться от родной страны. Вполне возможно, что звезда оторвана от реальности, а информация, которую она получает, хорошо обработана специально для нее, считает психолог Марина Реснайс.
В таком случае Пугачева просто отрезана от правды и живет в каком-то неведении.