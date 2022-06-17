Побитая мужем пышка из "Дома-2" сделала шокирующее признание: Мучительно уничтожали

Одна из самых ярких пар реалити-шоу "Дом-2" переживает непростой период.

Пара в своем время покинула скандально известный телепроект, чтобы строить отношения уже за его пределами. И все вроде бы шло хорошо: рождение сына, совместный отдых за границей, публичные признания в любви. Однако, как оказалось, в отношениях звезд реалити-шоу "Дом-2" все не так гладко.

На днях Саша Черно внезапно для всех объявила о расставании с Иосифом Оганесяном: мол, их настиг кризис в браке, с которым они не справляются. Экс-участница телестройки заявила, что больше не может находиться в таких отношениях и публично призналась, что разъехалась со своим супругом. Поклонники переживали за будущее пары. Однако спустя чуть больше недели Саша Черно объявила новую шокирующую для всех новость: супруги все же помирились и пытаются восстановить разрушающийся брак.

Как передает Пятый канал, все это возлюбленные делают ради сына. Пышка из реалити-шоу "Дом-2" уверена, что ребенку необходима полная семья. Однако не обошлось без пикантных подробностей отношений пары. Как оказалось, в моменты конфликтов супруги не раз переходили все границы. Помимо оскорблений было и рукоприкладство: то есть, Иосиф Оганесян бил Сашу Черно, а бывало и наоборот.

"Мы очень-очень долго мучительно уничтожали друг друга", – откровенно призналась экс-участница телестройки.

Что будет дальше, никто из супругов не знает. Саша Черно не исключает и такой расклад, при котором возлюбленные все же расстанутся. Но, по словам звезды реалити-шоу "Дом-2", они приложат все усилия, чтобы избежать такого финала.