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Шоу-бизнес
Не пошла по стопам отца и наотрез отказалась жить в России: какой выросла дочь Соловьева

Не пошла по стопам отца и наотрез отказалась жить в России: какой выросла дочь Соловьева

Знаменитый режиссер Сергей Соловьев стал отцом дважды. Когда сын постановщика скоропостижно скончался, его единственной отрадой стала красавица-дочь Анна. Сейчас ей уже 37 лет.
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Анна Друбич – дочь известных родителей. Ее отец и мама, легендарный режиссер Сергей Соловьев и знаменитая актриса Татьяна Друбич, познакомились во время съемок фильма "Сто дней после детства" и с тех пор практически не расставались. Они поженились в 1983 году, прожили в браке всего шесть лет, но навсегда остались друг для друга близкими людьми.

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Анна появилась на свет спустя год после свадьбы родителей. Несмотря на то, что уже через несколько лет их брак распался, для девочки это не стало ударом и потрясением. Малышка осталась жить с мамой, однако отец никуда не исчез из ее жизни. Сергей Соловьев души не чаял в дочке, а она считала его самым родным и близким человеком.

Многим казалось, что наследница звездной четы обязательно пойдет по стопам родителей. Пока Аня была маленькой, Сергей Александрович успел снять ее в нескольких эпизодах своих фильмов, однако любовью к работе в кадре девочка так и не прониклась. Куда ближе и интереснее ей были занятия музыкой.

Музыкальные способности проявились у Анны уже в раннем детстве. В 12 лет юная пианистка выступила на сцене Большого театра, в 14 поступила в столичный музыкальный колледж, а после продолжила образование в Мюнхенской школе музыки и в университете Южной Калифорнии. Уже много лет Друбич работает композитором и пишет музыку для фильмов.

Несмотря на то, что дочь режиссера не пошла по стопам отца и матери, именитая фамилия доставила ей немало хлопот. С самого детства любые ее заслуги связывали со знаменитыми родителями. Именно по этой причине Анна наотрез отказалась жить в России и обосновалась за границей, где нет подобных предрассудков. Хотя девушка часто бывает в Москве, ее постоянное место жительства – Лос-Анджелес.

Сейчас талантливой наследнице Соловьева 37 лет. Анна Друбич счастлива в браке с виолончелистом Евгением Тонха и воспитывает двух дочек. Дочь легендарного режиссера работает в США, гастролирует с концертами и пишет музыку как для российских, так и для иностранных фильмов.

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Сергей Соловьев. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 июня 2022, 12:35 Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
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