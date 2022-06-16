"Почти ослепла": как жила принцесса Диана в преддверии чудовищной смерти

15 июня 1995 года принцесса Диана прилетела в Москву. Первая жена принца Чарльза посетила Тушинскую детскую больницу и начальную школу №751. Также леди Ди появилась в Большом театре, где к ней подошла внучка экс-министра социальной защиты населения Людмилы Безлепкиной Дана Валитова. На тот момент ей было всего 10 лет.
В интервью RT Валитова рассказала о встрече с принцессой. По словам Даны, она вместе с матерью была приглашена в ложе, где сидела Диана. Беседа была поверхностной, но внучка Безлепкиной на всю жизнь запомнила то, что супруга принца Чарльза проявляла мягкость, чуткость и внимательность.
О той встрече знали журналисты, которые не могли пообщаться с принцессой Дианой. Поэтому представители прессы атаковали 10-летнюю Валитову, выходящую из Большого. "Когда я вышла, то почти ослепла от фотовспышек", – рассказала Дана. С возрастом она поняла, что побывала в ситуации, в которой леди Ди жила всегда – вплоть до своей чудовищной смерти.
"Ты постоянно как будто под прицелом", – сравнила ощущения Валитова.
Напомним, принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года в Париже. Она вместе с водителем и миллиардером Доди аль-Файедом попала в автокатастрофу. От полученных травм супруга принца Чарльза скончалась в больнице. Согласно одной из версий случившегося, автомобиль на скорости пытался оторваться от преследовавших его папарацци.