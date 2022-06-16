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Шоу-бизнес
Поменял фамилию, поселился у цыган и бросил жену ради вдовы друга: что стало с известным Михайловым

Поменял фамилию, поселился у цыган и бросил жену ради вдовы друга: что стало с известным Михайловым

Многие зрители знают Александра Михайлова благодаря фильму "Любовь и голуби". За свою карьеру актер воплотил немало ярких историй в кино и на сцене, но далеко не все подозревают, насколько насыщенной была его жизнь в реальности.
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Александр Михайлов появился на свет в 1944 году. Детство будущего актера было непростым. Родители мальчика развелись, когда он был совсем маленьким, а мать была вынуждена своими силами обеспечивать и растить ребенка. А давалось это не всегда легко – Александр был настоящим непоседой.

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Недалеко от поселка, где рос будущий артист, останавливались цыгане. Одно время Александр буквально поселился в таборе и пропадал там по несколько месяцев. Конечно, мама переживала за сына, но ничего не могла поделать – уклад жизни ромалов был ему очень интересен. Впрочем, после этого артист еще раз действовал на эмоциях, опираясь на собственное "хочу".

Подростком Александр решил отказаться от фамилии, которая досталась ему от отца, в пользу маминой. 14 лет будущий актер был Барановым, а потом внезапно и без сожалений стал Михайловым. Так же внезапно он в свое время заболел океаном и всеми правдами и неправдами уговорил маму переехать во Владивосток. А однажды, снова совершенно неожиданно, оказался на спектакле и решил учиться на актера.

В 21 год Михайлов поступил в Дальневосточный институт искусств. Пусть не сразу, но молодому человеку удалось удивить преподавателей, которые не возлагали на него больших надежд, а потом и добиться своей цели – стать успешным актером.

Карьеру Александра Яковлевича с полной уверенностью можно назвать яркой. Он много играл на сцене, исполнил более 70 ролей в кино, полюбился зрителям благодаря фильмам "Одиноким предоставляется общежитие", "Любовь и голуби", "Отряд специального назначения" и многим другим известным картинам. Не менее яркой была и его личная жизнь.

Свою первую жену, Веру Мусатову, артист встретил еще в студенчестве. Супруги шли рука об руку около 30 лет и воспитали сына Константина, однако встретить вместе старость не удалось. Сначала у Михайлова родилась внебрачная дочь от актрисы Ольги Кузнецовой, а потом он и вовсе оставил жену ради вдовы своего близкого друга.

Если с Кузнецовой, несмотря на появление дочери, Михайлов не планировал создавать семью, то с другой возлюбленной все было иначе. Потеряв близкого друга Владимира Васильева, актер неожиданно для себя сблизился с его вдовой Оксаной и уже не смог противостоять своим чувствам. Александр оставил супругу, женился на Оксане, которая моложе его на 20 с лишним лет, и даже усыновил ее наследника от первого брака. В 2002 году у пары родилась дочь Мирослава.

Сейчас Александру Михайлову 77 лет. Пусть артист появляется на экранах уже намного реже, он по-прежнему активно занимается творчеством, работает и преподает во ВГИКе. Самое главное – он с обожанием смотрит на свою семью и чувствует себя по-настоящему счастливым во втором браке. Артист называет супругу своей судьбой и самой большой любовью.

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Александр Михайлов. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 июня 2022, 04:23 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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