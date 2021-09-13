"Пошла кровь горлом": со звездой фильма "Любовь и голуби" случилось страшное из-за злого рока

Медики едва успели спасти звезду экрана.

76-летний актер Александр Михайлов в свежем интервью рассказал, как однажды чудом избежал кончины. По словам артиста, много лет назад в Малом театре ему дали главную роль в спектакле "Смерть Иоанна Грозного". Постановку, по словам знаменитости, преследовал злой рок – актеры, исполняющие роль царя, по чудовищному совпадению умирали один за одним. Михайлов считал, что всему виной название спектакля и просил его поменять, но к нему не прислушались.

Александр Михайлов вышел на сцену в образе Грозного шесть раз, а затем с ним случилось страшное. "У меня пошла кровь горлом. Едва успели спасти", – рассказала знаменитость.

У артиста обнаружили тромб. Михайлов пережил две полосные операции, заворот кишок и кому. На больничной койке Александр провел полгода. Медики НИИ Склифосовского вытащили знаменитость буквально с того света. За время болезни актер потерял 23 килограмма.

Выписавшись из больницы, Александр Михайлов приехал в театр и отказался от роли в спектакле "Смерть Иоанна Грозного". Актер пригрозил худруку увольнением. В итоге название постановки сменили на "Три царя".

Напомним, Александр Михайлов известен работами в фильмах "Любовь и голуби", "Карнавал", "Одиноким предоставляется общежитие". Актера можно увидеть в сериалах "Есенин", "Отряд специального назначения" и других.