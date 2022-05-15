Урвавшая наследство родня харкнула на раскуроченную могилу звезды фильма "Любовь и голуби"

Причем, как оказалось, родня, урвавшая огромное наследство после смерти звезды театра "Современник", и вовсе плевать хотела на состояние захоронения. Несмотря на то что после похорон прошло уже больше четырех лет, могила уже выглядит порушенной.
Холм под простым деревянным крестом уже раскурочен временем и непогодой, да и видно, что за могилой Нины Дорошиной никто не ухаживает. Земля осыпается, рядом кто-то воткнул свою ограду, чуть не оттяпав от могилы актрисы кусок. Вместо живых цветов и кустарников, которые обычно принято сажать на кладбище, – пластиковые цветы.
То, что здесь, на Пятницком кладбище, лежит звезда культового фильма Владимира Меньшова "Любовь и голуби", указывает убогая табличка с именем и выцветшая фотография.
Из родственников у Нины Дорошиной осталась лишь племянница, которая сразу после вступления в наследство (ей досталась недвижимость в Москве общей стоимостью под 20 миллионов) одну квартиру продала, а вторую начала сдавать чужим людям. Видимо, теперь ей не до порушенной могилы знаменитой тетушки.
Друзья и коллеги рады бы и сами поставить памятник Нине Дорошиной, но пока все никак не складывается. Коллега актрисы по картине "Любовь и голуби" Александр Михайлов говорит, что готов лично поучаствовать в сборе денег на надгробный камень.
"Нам запретили делать, потому что вмешались родственники", – пояснил артист.