Униженная Семенович закатила истерику: Как будто в какой-то деревне!

Анна Семенович попала в скандал. Бывшей солистке "Блестящих" не понравилось состояние гостиницы, в которой она остановилась. Певица буквально была унижена оказанными услугами.
Речь идет об отеле в Московской области, который, как выяснилось, напоминал жилье самого низкого класса из всех существующих. По ловам певицы, проблемы начались уже на ресепшене. Анну не хотели регистрировать без паспорта. Но когда это все-таки получилось, увиденное повергло Семенович в шок.
"Бизнес-отель, при том номер стоит почти 8000 рублей. Ремонта нет, грязно. Просто ужас", — посетовала знаменитость Семенович в очередном выпуске программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ. Подробности способны вызвать ужас у самого подготовленного зрителя.
Уточняется, что по номеру бегали тараканы и крысы, а со стен падала штукатурка. Звезда закатила истерику и потребовала сменить номер, но результата не последовало.
Последней каплей стал тот факт, что принесли отвратительный напиток вместо кофе с миндальным молоком. Более того, в капучино добавили коровье молоко, а у Анны лактозная непереносимость. "У меня такое ощущение, что мы в какой-то деревне!", — возмутилась Семенович. Звезда уже подала на отель официальную жалобу в комитет защиты прав потребителей.