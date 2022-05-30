"Не помогло": заплывающую жиром Семенович выставили за дверь после пластики шеи

Российская певица Анна Семенович считается одной из самых ярких фигур в шоу-бизнесе. Для того, чтобы поддерживать такой имидж, артистка тратит немало сил. Недавно Анна Семенович решила избавиться от жира на лице и шее при помощи прогревающих складки аппаратов для выступления на премии RU.TV. Бывшая солистка "Блестящих" подготовилась к концерту основательно.
Семенович прошла процедуру на аппарате BBL. В своих соцсетях артистка рассказала поклонникам, что этот метод должен убрать весь жир с лица и шеи. Однако что-то пошло не так, и особого эффекта певица не получила.
Врач-косметолог Татьяна Аюпова рассказала, что Анне Семенович вряд ли поможет аппаратная косметология. Для явного эффекта ей требуется радикально похудение. Что касается аппарата, то он направлен не на похудение лица, а в основном на качество кожи.
"Анне Семенович, чтобы лицо было стройным, надо похудеть в целом. Тогда и лицо будет худым", – отметила медик.
Косметолог добавила, что у Семенович есть некие жировые ловушки, которые тормозят процесс. Для решения таких проблем надо подбирать целый комплекс мер. Специалист напомнила, что Анна Семенович уже делала пластику шеи — липофиллинг. "Видимо, особо не помогло", – заключила эксперт.