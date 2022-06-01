Может ослепнуть навсегда: Врачи спасают измученную страшной болезнью звезду "Дома-2"

В жизнь Надежды Ермаковой нагрянули серьезные проблемы.

Звезда "Дома-2" не так давно светилась от счастья: вместе со своим женихом Даниэлем Чистовым она готовились к свадьбе, выбирая платье и ресторан для проведения торжества. Однако в один момент все разрушилась, а Надежда Ермакова объявила поклонникам о том, что свадьбы не будет.

Как оказалось, в паре произошел конфликт, из-за которого возлюбленные в конце-концов расстались. К счастью, им удалось найти общий язык и с помощью семейного психолога сохранить отношения. Казалось бы, все наладилось, но в их жизнь нагрянула новая беда: у Даниэля Чистова диагностировали опасную болезнь – острый воспалительный увеит.

От этого недуга страдают глаза, причем бойфренд звезды телестройки даже не подозревала, что все так серьезно. Надежда Ермакова думала, что ее возлюбленный мучается от чувствительности глаз к свету. Но поход к врачу все расставил по своим местам. Теперь Даниэлю придется пройти непростое лечение, которое в частности подразумевает уколы в глаза. Процесс неприятный, но по словам девушки, если не соблюдать рекомендации врачей, все может закончиться плачевно.

"Может остаться без зрения. Там сетчатка скопила гной, давит на хрусталик и поэтому может сесть зрение... В общем, неделя уколов, а дальше видно будет", – пояснила в своем микроблоге Надежда Ермакова.

