"Его не стало": Рыдающая Костенко схоронила любимого мужчину

Анастасия Костенко поделилась важной новостью.

27-летняя российская модель год назад стала мамой в третий раз: на свет появился долгожданный сын от экс-супруга Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова. Теперь Анастасия Костенко активно занимается воспитанием своих детей, а недавно решила наконец-то познакомить их со своей родней.

Как оказалось, мама жены экс-футболиста родилась в Ставрополе, так что в детстве она часто приезжала туда, где остались ее родственники: бабушка, прабабушка и прадедушка. И даже какое-то время жила там, пока училась в колледже. Собственно, к ним вместе с мужем и детьми приехала модель. Правда, застать удалось не всех: выяснилось, что своего любимого мужчину в лице прадедушки она схоронила уже давно. "В 2010 его не стало, и остались мы жить втроем", – поделилась воспоминаниями супруга Дмитрия Тарасова.

А вот остальные родственники живы и, судя по всему, давно не видели свою внучку, которая уже успела вырасти и стать многодетной мамой. Так что, встреча сопровождалась слезами, особенно, не смогла сдержать эмоций 96-летняя прабабушка, которая заявила, что, к счастью, успела увидеть внучку и правнучку. Модель, кстати, тоже разрыдалась.

"Хоть я и сентиментальный человек, но я могла сдерживать слезы. Могла... Но теперь нет", – призналась поклонникам Анастасия Костенко, публикуя видео с моментом встречи со своей родней.