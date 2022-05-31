"Тяжелое состояние": 54-летнюю Поплавскую раздавила страшная болезнь

Актриса является основательницей благотворительного фонда, который оказывает разностороннюю поддержку детям и родителям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Истории подопечных фонда чаще всего оказываются очень печальными, и, конечно же, воздействуют на психологическое состояние Яны Поплавской и остальных сотрудников.
Сегодня 54-летняя артистка поделилась в своем телеграм-канале историей мальчика Игоря из Красноярска и его мамы Ирины. У Игоря сильный сколиоз. Для более-менее нормальной жизни ему нужны специальные стельки и корректор осанки. Страшная болезнь юноши буквально раздавила Поплавскую, и ее фонд закупил все необходимое.
Но на этом проблемы семьи не закончились: маме Игоря необходима работа с достойной зарплатой, ведь ей нужно растить сына, а алиментов от его отца-пенсионера не хватает. Неравнодушная Яна Поплавская и сотрудники ее фонда обратились за помощью к подписчикам: вдруг кто-то из них из Красноярска и ему как раз нужен надежный сотрудник.
На примере этой истории Поплавская поделилась рассуждениями о том, как можно сделать счастливым человека, попавшего в трудную жизненную ситуацию. Конечно, можно помочь деньгами или подарками, но долго это не работает.
"Пройдет время, и человек снова вернется в свое тяжелое состояние. Самое главное – дать понять, что человек не один!" – считает актриса.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как униженная Яна Поплавская рассыпалась на мелкие кусочки.