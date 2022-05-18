"Я пережила этих сук": Ехидная Поплавская подложила свинью врагам

На тот же лад актриса настраивает и своих поклонников. Например, сегодня Яна Поплавская рассказала в "Телеграме" забавную историю, которая призвана была заставить читателей улыбнуться и с юмором взглянуть на собственные проблемы.
Героиней этой истории стала 93-летняя старушка по имени миссис Джонсон, у которой не оказалось ни одного врага. Удивленный священник после долгой проповеди попросил старушку рассказать всем остальным прихожанам о том, как ей удалось дожить до такого почтенного возраста, совсем не нажив врагов.
"Это элементарно. Я просто пережила этих сук..." – рассказала ехидная Поплавская об ответе милой маленькой старушки.
Судя по всему, эта юмористическая история очень откликнулась актрисе. На примере старушки она призвала своих подписчиков всегда смотреть на жизнь философски и обязательно с оптимизмом, а также улыбаться даже в самые сложные периоды своей жизни. Вероятно, сама Поплавская так и делает: пока злопыхатели, а порой и сама жизнь строят козни, актриса улыбается и заряжается оптимизмом, чем подкладывает настоящую свинью своим врагам. Что ж, так им и надо!
Ранее "Дни.ру" рассказывали, как Яна Поплавская в годовщину свадьбы разоблачила мужа – актриса рассказала правду о семейных отношениях.