"Предательство, подлость, измена": униженная Поплавская рассыпалась на мелкие кусочки

Именно о боли актриса заговорила сегодня в своем телеграм-канале. Блондинка отметила, что люди боятся этого чувства, но годами наносят себе болевые удары, рассказывая истории своих неудавшихся отношений друзьям. Яна Поплавская же уверена: если правильно разговаривать с собой, боль проходит.
"Тысячу раз вы расскажете свою историю о предательстве, подлости, измене в различных интерпретациях, можете годами плакать, стенать, ненавидеть и проклинать," – написала актриса.
По мнению Поплавской, все эти действия ничего не изменят. Крайне важно уяснить себе, что прошлое неумолимо. Проклиная его, можно лишь уничтожить себя, но нельзя изменить ничего из былого. Актриса уверена, что к прошлому надо повернуться спиной и смотреть лишь вперед – только тогда человек начинает по-настоящему жить.
Сама блондинка в прошлом пережила неудачный брак с режиссером Сергеем Гинзбургом. По информации СМИ, в этом союзе актриса испытала много боли и унижений. Артистка показала подписчиками собственное фото, на котором она словно рассыпалась на множество мелких кусочков. Все эти кусочки – мгновения ее жизни, которая была очень разной. Важно суметь собрать себя по кусочкам. Испытавшей унижения в прошлом Яне Поплавской удалось это сделать. В новом браке актриса сумела стать по-настоящему счастливой.
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