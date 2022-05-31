Не стоит появляться на сцене: Орбакайте дали под дых после скандала

Сергей Соседов и Ирина Ортман перемыли косточки Кристине Орбакайте.

Светский и музыкальный критик Сергей Соседов является экспертом по творчеству Аллы Пугачевой, знает всех ее мужей, детей, и не раз выдавал ее секреты. На этот раз он прошелся по дочери Примадонны Кристине Орбакайте.

По словам Соседова, Орбакайте долго и нелегко восходила на звездный олимп. Она много работала, меняя себя. Об этом он рассказал в беседе с Ириной Ортман. Во время разговора певица затронула тему "блата" и хейта в адрес звездных детей на музыкальных конкурсах. Солистка группы "Тутси" отметила, что была в ужасе от результатов шоу "Голос. Дети" и от негатива, который обрушился на дочь Алсу.

Сергей Соседов возразил ей. Он считает, что детям звезд вообще не стоит появляться на сцене. Соседов уверен, что "пропихнуть" своего ребенка звезды могут только по "блату", и ни о каком таланте тут речи идти не может.

"Как правило, известные родители просто пристраивают своих детей, ведь чаще всего они ничего особенно собой не представляют", – сказал Соседов.

Ирина Ортман хотела было возразить, приведя в пример Орбакайте. Критик согласился с тем, что она достойная продолжательница звездной династии. По его словам, Кристина Орбакайте завоевала зрительскую любовь благодаря труду. После ее дебюта в фильме "Чучело" стало ясно, что она актриса.

Кристина Орбакайте училась кропотливо и честно благодаря своей бабушке Зинаиде Архиповне, которая взращивала в ней звезду. Женщина смогла внушить внучке то, что она не должна быть прихвостнем звездной мамы, а сама должна добиться успеха. Так и вышло.