Не стоит появляться на сцене: Орбакайте дали под дых после скандала

Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Объявлено о лишении Аллы Пугачевой российского гражданства
"Уходит": Неизлечимо больному сыну Орбакайте осталось 2-3 месяца
"Отлично торчат соски": Красотку из "Уральских пельменей" удовлетворили здоровенным прибором
Оплевавшая россиян Наргиз вышла на связь после позорного изгнания из страны
партнеры
Суббота
4 июня
Лента новостей
14:48
"В трудную минуту": Спрятавший слезы Малахов попрощался с народом
14:23
Голод – не тетка: Сбежавший из дома бомжеватый Агутин пичкается "подножным кормом"
13:35
Один глаз на нас, другой в Арзамас: Очумевший Маликов вывел в свет изуродованную жену
13:19
"Очень плохой сценарий": Володин оценил новые санкции против России
12:30
"Переборщила с ботоксом": Лицо Подольской после операции стало "пластилиновым"
12:17
"Лиза страдает": Боярская оставила мужа ради лучшей жизни
11:42
Собянин подвел итоги конкурса на лучшее оформление фасадов "Витрины Победы"
11:28
"Сумасшедший": Петросян бросил жену и сбагрил в глухомань куда подальше
10:45
Набросился как коршун: Озверевший Аверин облупил прохожего на людях
09:57
"Просто умер": Скачущий по сцене плюгавый сын Королевой наделал в штаны
09:21
"Любовь и не только!": Николаев застукал жену с соседом во время близости
08:34
"Копия мама": сбежавшая за границу Литвинова предъявила взрослую дочь
06:09
Премиум-класс выходит за пределы ЦАО
04:25
"Потеряла все, чем дорожила": трагедии преследовали звезду "Битвы экстрасенсов" до самой смерти
02:13
Маткапитал не успевает за ценами на жилье
00:07
Василисков день: народные приметы и традиции 4 июня
22:08
"Мы собрались": Михеева ответила на вопрос о возвращении "Вечернего Урганта" в эфир
22:07
"Отпустил": покинутый невестой Шепелев не находит себе места
21:52
Прохожий украл у москвича две сумки с вещами
21:34
Выслуживающаяся перед Западом Нетребко сделала заявление о концертах в России
21:29
Букингемский дворец сообщил о внезапной пропаже Елизаветы II
20:55
Гороскоп на неделю с 6 по 12 июня 2022 года
20:42
"Чуть не оторвал голову!": ведущего "Дома-2" госпитализировали после жесткой схватки с Меньщиковым
19:44
Телеведущий и журналист Соловьев назвал Героя России Боташева истинным патриотом страны
19:40
Вот так новость: режиссер Кончаловский женился на старости лет втайне ото всех
19:26
Собянин подписал соглашение о сотрудничестве с Луганском
18:07
Указали на место: хлопнувшие дверью принц Гарри и Меган Маркл лишились былой знати
18:02
Вышедший в свет Малахов поразил своим видом на фоне слухов о раке
17:23
"Он уже тогда любил другую": Долина проболталась о тайных чувствах Киркорова
17:05
Разбитая раком Заворотнюк исходит слюной на известного актера
16:59
Иллюзорное стеснение: почему мы боимся говорить на английском и как с этим справиться
16:43
"Суд вправе удовлетворить": адвокат оценил шансы Ефремова на досрочное освобождение
16:28
Тяжелобольной Алибасов наживает новые проблемы из-за женитьбы на своей сиделке
15:45
"Совершенно безумная дама": что известно о новой пассии безутешного вдовца Шаляпина
15:35
Караул! Прилучный чуть не лишился жизни прямо на глазах новой пассии
15:24
"Заплатят за все!": Разлучница Макеева угодила в опасную западню мстительной жены Малькова
14:49
Фермеры Подмосковья получат гранты на развитие агротуризма
14:25
"Орали как потерпевшие!": Забавляющийся с голым мужиком и плетками Цискаридзе показал большую дыру
14:21
"Задушит кого угодно": Вышвырнутая в утиль брошенка Муцениеце дошла до ручки
13:53
Приобщила пьяницу Ташкова к церкви, а тот ушел к Кореневой: что стало с актрисой Скороходовой
13:34
"Она любит и ее любят!": Раскрыт главный роман Алины Кабаевой
13:31
"Охреневшая!": Гребущая деньги лопатой Собчак плюнула в нищих россиян
13:28
19 бригад скорой помощи работают на месте пожара в бизнес-центре на западе Москвы
13:16
"Категорически нельзя": Почему ароматная клубника может угробить здоровье
12:52
Сочная грудь и гладкая попка: развратница Барановская разделась догола
12:48
Собянин распорядился принять все необходимые меры для ликвидации пожара в бизнес-центре Москвы
12:18
Вот так сюрприз! Ублажающей жадного Манукяна звезде привалила квартира за 123 миллиона
12:16
"Прежде всего дает роли себе": пронырливого Хабенского сдали с потрохами
11:58
В Москве стартовал проект "Наш двор – Добрые соседи"
11:36
Больно смотреть: беременность приковала MARUV к инвалидной коляске
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Мать била, муж изменял и бросил, а сын умер в 34 года: как живет звезда "Дальнобойщиков" Егорова
"Поддержала Кержакова": Тюльпанов влез в грязные разборки с известным блогером
Звезда "Битвы экстрасенсов" умерла на больничной койке: Отказали печень, почки и ноги
Следы когтей и зубов: существо огромных размеров ходит по Ленобласти (видео)
Снявшая трусы на съемках "Содержанок" Сутулова родила Стычкину шестого ребенка
Не может двух слов связать: Разодевшийся в розовое Киркоров опозорился у всех на глазах
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Не стоит появляться на сцене: Орбакайте дали под дых после скандала

Не стоит появляться на сцене: Орбакайте дали под дых после скандала

Сергей Соседов и Ирина Ортман перемыли косточки Кристине Орбакайте.

Продолжение: "Вам не стыдно?": Орбакайте вышвырнула за борт расколовшую семью Пугачеву
прочитано 3607 раз

Светский и музыкальный критик Сергей Соседов является экспертом по творчеству Аллы Пугачевой, знает всех ее мужей, детей, и не раз выдавал ее секреты. На этот раз он прошелся по дочери Примадонны Кристине Орбакайте.

ПО ТЕМЕ

Никому не нужна: Соседов озвучил печальную новость об Орбакайте

 Кристина Эдмундовна Орбакайте

Кристина Эдмундовна Орбакайте певица, актриса

По словам Соседова, Орбакайте долго и нелегко восходила на звездный олимп. Она много работала, меняя себя. Об этом он рассказал в беседе с Ириной Ортман. Во время разговора певица затронула тему "блата" и хейта в адрес звездных детей на музыкальных конкурсах. Солистка группы "Тутси" отметила, что была в ужасе от результатов шоу "Голос. Дети" и от негатива, который обрушился на дочь Алсу.

Сергей Соседов возразил ей. Он считает, что детям звезд вообще не стоит появляться на сцене. Соседов уверен, что "пропихнуть" своего ребенка звезды могут только по "блату", и ни о каком таланте тут речи идти не может.

"Как правило, известные родители просто пристраивают своих детей, ведь чаще всего они ничего особенно собой не представляют", – сказал Соседов.

Ирина Ортман хотела было возразить, приведя в пример Орбакайте. Критик согласился с тем, что она достойная продолжательница звездной династии. По его словам, Кристина Орбакайте завоевала зрительскую любовь благодаря труду. После ее дебюта в фильме "Чучело" стало ясно, что она актриса.

Кристина Орбакайте училась кропотливо и честно благодаря своей бабушке Зинаиде Архиповне, которая взращивала в ней звезду. Женщина смогла внушить внучке то, что она не должна быть прихвостнем звездной мамы, а сама должна добиться успеха. Так и вышло.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 31 мая 2022, 08:33 Источник: Ютуб-шоу "Поясни за" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ротару, Леонтьев и Орбакайте: Крутой устроил грандиозный праздник по случаю юбилея

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Потерял семью, которую обрел только в 45 лет, и живет в деревне один: что стало с актером Балуевым

Как живет артист сейчас
Шоу-бизнес

Набросился как коршун: Озверевший Аверин облупил прохожего на людях

Актер поверг в шок
Шоу-бизнес

Сочная грудь и гладкая попка: развратница Барановская разделась догола

Ведущая сияет красотой
Шоу-бизнес

"Лиза страдает": Боярская оставила мужа ради лучшей жизни

Терпение лопнуло

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 6 по 12 июня 2022 года
Гороскоп на неделю с 23 по 29 мая 2022 года
Гороскоп на неделю с 16 по 22 мая 2022 года
Гороскоп на неделю с 9 по 15 мая 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализирован 2281 человек
В Москве начали оформлять компенсации за ковидные штрафы
Володин сообщил об отмене атиковидных ограничений в Госдуме
Нагадил и ушел: как коронавирус изуродовал российских звезд

Спорт

Как же так? Ягудин и Тотьмянина сбежали из страны вслед за Пугачевой
Стало известно об уходе Дзюбы после онанизма
Доказала, что не скромница: горячая Медведева оголила наливную грудь
Умерла вдова Льва Яшина

Регионы

Фермеры Подмосковья получат гранты на развитие агротуризма
Пришибло насмерть: Футбольные ворота рухнули на ребенка в Сибири
Устроивший стрельбу в одинцовском подъезде стал фигурантом уголовного дела
В Волгоградской области при падении с балкона общежития пострадала школьница
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+