Не было бы счастья, да несчастье помогло: дочь Славы представила своего красивого бойфренда

На церемонию вручения 11-й русской музыкальной премии телеканала RU.TV в столичный "Крокус Сити Холл" Саша пришла в компании симпатичного парня. Это Марк Лаврик. Он – бывший футболист, а сейчас успешно развивается в блогинге, снимая занятыне социальные видеоролики в социальных сетях.
Корреспонденту "Дни.ру" пара рассказала о своем знакомстве, которое произошло при необычных обстоятельствах. У Саши случились проблемы с машиной на дороге, а Марк, как настоящий мужчина, остановился, чтобы помочь. Очень трогательное и романтичное знакомство, как в сюжете модного сериала. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.
Только вот интересно это новый роман Саши Морозовой или просто дружеский выход в свет с симпатичным спутником? Дочь Славы пока не комментирует серьезность своих отношений и намерений молодого человека. Но смотрятся они вместе очень органично и стильно. Их признали одной из самых стильных пар на музыкальной премии.