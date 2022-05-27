"Очень больной вопрос": зашедшая в тупик Судзиловская ищет вдохновение в храме

Актриса театра и кино Олеся Судзиловская считает, что сейчас очень важно анализировать информацию.

Артистка рассказала, как она переживает нынешнее непростое время и как ей удается сохранить в себе человека. Олеся Судзиловская призналась, что ситуация с Украиной для нее очень болезненна, так как у нее многое связано с этой страной.

"Для меня это очень больной вопрос," – призналась звезда в беседе с Пятым каналом.

Первое время было особенно тяжелым. Актриса, как и многие другие, зашла в тупик, была буквально обездвижена. Теперь же начала жить и разбираться. Чтобы понять ситуацию, важно не только получать информацию, но и уметь ее анализировать. Сама Судзиловская вплотную занялась изучением истории – читает о событиях прошлого, начиная с незапамятных времен, чтобы лучше понять, что происходит сегодня.

Что касается вдохновения, то его, по мнению актрисы, можно найти в высшей силе. Судзиловская с семьей ходит в храм, чтобы молиться, общаться с духовниками и обрести это вдохновение. Актриса рекомендует всем последовать ее примеру. Также звезда наряду с другими артистами занимается благотворительностью. Когда появилось понимание того, как можно помочь страдающим людям, зашедшей в тупик Судзиловской стало несколько легче. Многое из своих еще новых вещей и гаджетов для кормящих мам артистка передала нуждающимся.

Кроме того, Олеся Судзиловская уверена, что сейчас самое время наверстывать упущенное в отношениях со своими близкими, много общаться, обниматься с детьми. Все это помогает сохранить душу и пережить трудные времена.