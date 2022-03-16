"По кускам, чтобы просто двигаться": стало известно о страданиях Олеси Судзиловской

Актриса Олеся Судзиловская призналась, что находится на пороге депрессии. 47-летняя звезда чувствует упадок сил из-за ситуации в России и на Украине. Абстрагироваться от тревоги и тяжелых дум знаменитость не может.
"Собираю себя по кускам, чтобы просто двигаться, сосредоточиться и мыслить удается с неимоверным трудом", – написала звезда в своем телеграм-канале.
Судзиловская отметила, что родилась и выросла в СССР. В ней воспитана любовь к Родине и соотечественникам. Она трепетно относится к гражданам всех бывших советских республик. Между тем, говорит звезда, долгие годы в жителях Белоруссии, Армении, Казахстана, Украины и других братских стран взращивали ненависть друг к другу.
"Потому сейчас я очень страдаю…" – взвыла от горя Олеся.
Олеся Судзиловская добавила, что сейчас сидит без работы. Единственная отдушина звезды – чтение сказок поклонникам в прямом эфире. Олеся жизни не мыслит без любимой профессии. Знаменитость искренне поблагодарила фанатов, которые поддерживают ее в тяжелые времена. "Даже получила смешное замечание от вас, чтобы уже "собралась" и разобралась побыстрее в соцсетях", – обратилась к подписчикам Судзиловская.