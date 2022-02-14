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Шоу-бизнес
"Очень эротично": Замужняя Судзиловская станцевала стриптиз перед камерой

"Очень эротично": Замужняя Судзиловская станцевала стриптиз перед камерой

Роскошная блондинка показала страсть. Олеся Судзиловская продемонстрировала оголенное тело.
прочитано 275 раз

Популярная актриса Олеся Судзиловская в преддверии Дня всех влюбленных вышла в радиоэфир. Знаменитость затронула тему романтических отношений, а также ответила на щекотливые вопросы.

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Звезда поведала о своей роли в съемках интимной киносцены. В кадре артистке пришлось танцевать стриптиз перед коллегой Марком Богатыревым. Они виделись чуть ли не впервые, но блондинку это не сильно смутило. Настроение было более чем позитивным, актриса щеголяла перед чужим мужчиной в одних трусах, пока этого не видел ее супруг.

Олеся Судзиловская призналась, что была небольшая проблема — съемки проходили в восемь утра, поэтому не получалось сразу вжиться в амплуа коварной соблазнительницы. Но команда позаботилась об антураже и помогла женщине раскрепоститься с помощью музыки.

"Я уже где-то через полчаса запрыгала немножко... Я сейчас смотрела картину — все очень даже эротично и даже органично, я бы сказала", — высказалась знаменитость.

По словам звезды, существующие в реальности отношения сейчас вряд ли можно встряхнуть эротическим танцем. Олеся Судзиловская считает, что молодежь с ранних лет имеет доступ к откровенному контенту, поэтому стриптиз любимого человека может воспринимать без особого энтузиазма.


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Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 февраля 2022, 12:34
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Губы Судзиловской вызвали пересуды

комментарии

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Гость955965
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Какие голосования? Вы о чем? С какого вашего бодуна я должна непонятно за что голосовать? Вы со мной договаривались? НЕт. Платили за мой труд? Нет. Я ничего не знаю ни про какие голосования. Вы куда вообще все пытаетесь избраться, шизики? Я ни на что такое не соглашалась никогда. Идите вы куда подальше со своим фейком. Я никого выбирать не буду.
Гость955965
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Идите вы лесом со своим бесом. 5 подъезд с импульсной вспышкой по ночам. Мрази.
Гость678901
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мдя.
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