"Вирус оспы обезьян не пугает": заговорившая о разводе Собчак назвала главный страх

Некоторые некогда популярные артисты, живущие в России, ведут свои страницы в социальных сетях, где высказываются о происходящем в мире. Они комментируют и обсуждают с поклонниками политические события, новости из мира культуры, спорта и многое другое.
Однако вот уже долгое время на связь не выходит музыкант Юрий Лоза, чем обеспокоил 40-летнюю журналистку Ксению Собчак. В своем телеграм-канале знаменитая телеведущая написала, что "не пугает так вирус оспы обезьян, как двухмесячное молчание" автора песни "Плот". Мол, вот где на самом деле таится опасность.
Ироничное высказывание Собчак рассмешило ее подписчиков. "Тоже об этом думала несколько раз", "Что бы это значило?", "Да сглазишь, Ксения. Сейчас выплывет этот трухлявый плот", "Новую песню пишет!", "Может, приболел?", "Действительно, опасно", – высказались поклонники телеведущей.
Ранее Ксения Собчак заговорила о разводе Алишера Усманова и Ирины Винер-Усмановой. Комментируя событие в жизни знаменитой пары, журналистка отметила, что спортсменка никогда не являлась приложением к богатому мужу. Подробнее об этом писали "Дни.ру".