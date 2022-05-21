Доход в несколько квартир: загребущая Собчак обставила нищего муженька

Доходы российских звезд стали известны всей России.

Накануне были опубликованы доходы звезд за 2021 год. Как оказалось, живут представители отечественного шоу-бизнеса весьма неплохо. Как оказалось, одним из самых состоятельных оказался музыкальный деятель Владимир Спиваков. Он является не только дирижером, но и президентом Дома музыки. За прошлый год он заработал свыше ста пятидесяти восьми тысяч рублей. Кстати, музыкант владеет несколькими участками земли, домом, а также квартирой.

Ксения Собчак тоже в этом году была в ударе. Блондинка в шоколаде заработала триста миллионов рублей, а это, на секундочку, несколько квартир. Кстати, ее муж не может похвастаться такими же успехами и на фоне звездной жены кажется даже нищим. Так, Константин Богомолов заработал почти в двадцать раз меньше супруги, а именно чуть больше четырнадцати миллионов рублей.

Солидным доходом может похвастаться Игорь Бутман, который, кстати, недавно обзавелся молодой супругой. Так, его заработок составил девяносто шесть миллионов рублей. У руководителя джазового оркестра имеются также загородные дома. Кроме того, у него есть недвижимость за границей. Например, квартиры в Америке и Арабских Эмиратах.