"Должны жить отдельно": мать проболталась об отношениях Собчак с мужем после слухов о разводе

Мать Ксении Собчак пролила свет на отношения дочери с Константином Богомоловым.

Недавно стало известно о баснословных доходах Ксении Собчак. Так, телеведущая за год заработала триста миллионов рублей. Таким же богатством не может похвастаться ее супруг, который зарабатывает практически в двадцать раз меньше именитой жены. На этом фоне поклонники пары начали поговаривать, что брак звезд не продержится долго и они скоро вовсе разведутся.

Накалила ситуацию родительница журналистки Людмила Нарусова. Взболтнув лишнего, она дала понять, что в отношениях супругов действительно не все так гладко. Как оказалось, проблемы в отношениях начались из-за квартирного вопроса. Дело в том, что строительство дома Ксении Собчак затянулось, из-за чего она с наследником живет у матери. В свою очередь, Богомолов живет отдельно и лишь приходит в гости к знаменитой родственнице. "Родители должны жить отдельно от детей, но рядом", – говорит Нарусова.

По всей видимости, мать Собчак ждет, когда же уже ее дочь сможет воссоединиться с супругом. Так что, возможно, новоселье она ждет еще больше, чем сама телеведущая. При этом она отметила, что не вмешивается ни в жизнь наследницы, ни в строительство дома. "Как построит, тогда оценю", – говорит женщина.