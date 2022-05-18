"Она прокололась!": правда о развратной связи Прокловой вылезла наружу

Актриса дважды становилась героиней программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ. Последнее появление Елены Прокловой на шоу Леры Кудрявцевой стало сенсацией, ведь артистка рассказала о сексуальных домогательствах со стороны известного мужчины, в котором пользователи опознали Олега Табакова. После этого знаменитость попала в настоящий секс-скандал.
Проблема Прокловой так тронула россиян, что они даже обратились к известному клиническому психологу и гештальт-терапевту Лине Диановой. На своем ютуб-канале Дианова разобрала оба интервью Прокловой, разница между которыми составила четыре года.
Психолог доказала, что в более раннем шоу актриса вела себя неискренне. Когда зашел разговор о Табакове, Проклова пользовалась приемами повышения голоса, шуточек, наигранной веселости, натягивала неестественную улыбку.
"Вот момент, когда она прокололась!" – отметила Дианова слова Прокловой о том, что та была "влюбленным дитем".
Уже на этом моменте правда о развратной связи звезды начала вылезать наружу. Однако в тот раз продолжать Проклова не стала. Правда вскрылась окончательно лишь спустя четыре года, когда артистка со слезами на глазах заявила, что молчание было неправильным решением.
Как отметил психолог, во второй программе Проклова уже предстала настоящей и показала свои истинные эмоции по отношению к той развратной связи из своего прошлого. Теперь-то все стало ясно. Пример Прокловой показателен в том, как хорошо жертва насилия может скрывать сильнейшие эмоции.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что Елену Проклову настиг новый удар.