Похудевшая пышка из "Дома-2" выставила дряблый зад

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Александра Оганесян, которую помнят как Сашу Черно, долгое время борется с лишним весом. Девушка то поправляется, то снова худеет. Во время беременности она опять набрала килограммы. После родов телезвезда решила лечь под нож хирурга – она сделала операцию по уменьшению желудка, чтобы процесс похудения был легче.
Недавно Черно выставила в "Инстаграм" снимок, на которой позирует обнаженной со спины. Девушка сфотографировала себя самостоятельно, стоя перед зеркалом. Она не стала стесняться своей несовершенной фигуры, поэтому смело продемонстрировала дряблые ягодицы. Фото публикует StarHit.
Интернет-пользователи поддержали Александру, которая не бросает попытки похудеть. Они заметили, что благодаря усилиям девушки появляется талия. "Молодец, Саша!" – оценила фигуру поклонница. Один из подписчиков заметил, что, если бы Черно начала заниматься спортом и посещать сеансы массажа несколько месяцев назад, то она добилась бы больших результатов к сегодняшнему дню.
Напомним, Александра Черно родила сына от Иосифа Оганесяна в 2020 году. Супруги мечтают о втором наследнике, но перед этим бывшая участница "Дома-2" хочет полностью избавиться от лишних килограммов.