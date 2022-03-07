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Шоу-бизнес
Похудевшая пышка из "Дома-2" выставила дряблый зад

Похудевшая пышка из "Дома-2" выставила дряблый зад

Саша Черно продолжает сбрасывать лишний вес.
прочитано 88 раз

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Александра Оганесян, которую помнят как Сашу Черно, долгое время борется с лишним весом. Девушка то поправляется, то снова худеет. Во время беременности она опять набрала килограммы. После родов телезвезда решила лечь под нож хирурга – она сделала операцию по уменьшению желудка, чтобы процесс похудения был легче.

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Недавно Черно выставила в "Инстаграм" снимок, на которой позирует обнаженной со спины. Девушка сфотографировала себя самостоятельно, стоя перед зеркалом. Она не стала стесняться своей несовершенной фигуры, поэтому смело продемонстрировала дряблые ягодицы. Фото публикует StarHit.

Интернет-пользователи поддержали Александру, которая не бросает попытки похудеть. Они заметили, что благодаря усилиям девушки появляется талия. "Молодец, Саша!" – оценила фигуру поклонница. Один из подписчиков заметил, что, если бы Черно начала заниматься спортом и посещать сеансы массажа несколько месяцев назад, то она добилась бы больших результатов к сегодняшнему дню.

Напомним, Александра Черно родила сына от Иосифа Оганесяна в 2020 году. Супруги мечтают о втором наследнике, но перед этим бывшая участница "Дома-2" хочет полностью избавиться от лишних килограммов.

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Кадр: youtube.com
Автор: 7 марта 2022, 04:09 Источник: StarHit ✓ Надежный источник

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