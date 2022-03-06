"Расстались, разъехались, отменили свадьбу": Звезда "Дома-2" о проблемах с молодым любовником

Надежда Ермакова готовится к свадьбе с избранником Даниэлем Чистовым, которого старше на 15 лет.

Звезда телестройки рассказала, как строит отношения с молодым любовником, есть ли сложности из-за возраста и разногласия. Надежда призналась, что сейчас проблемы возникают только в бытовых мелочах, однако была и серьезная ситуация. Влюбленным удалось разрешить конфликт, 22-летний избранник первым пошел на примирение.

"Да, мы действительно всерьез разругались, расстались, разъехались, отменили свадьбу. Но приехали наши родные: моя мама нагрянула в гости, его сестра из Питера. Ну они как-то и поспособствовали тому, чтобы мы помирились. Первый шаг сделал Даниэль, он мудрее в этих моментах", – рассказала Ермакова.

В целом, говорит Надежда, проблемы возникают только в мелочах, иногда происходит непонимание, так как 15 лет все-таки немало. "Фактически, когда я оканчивала школу, он только родился. Несмотря на то, что он мудр и развит не по годам, для него это первые серьезные отношения, он впервые живет с девушкой. Поэтому иногда чувствуется не столько разница в возрасте, сколько недостаток опыта", – поделилась своими мыслями об отношениях звезда телестройки.

Также Надежда Ермакова рассказала, что они с избранником хотят семью и задумываются о детях, но пока только в перспективе. В своей жизни женщина пережила 6 выкидышей, поэтому к вынашиванию долгожданного малыша будет серьезно готовиться. Пока мысли влюбленных заняты подготовкой к долгожданной свадьбе.