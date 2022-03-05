"В мои планы входило дожить с ним старости": от инфаркта скоропостижно умер муж Розы Сябитовой

"От инфаркта умирает муж, криминальные структуры отбирают бизнес, друзья и знакомые, которых совсем недавно было хоть пруд пруди, исчезают, подобно пене на морском берег", – плачет Роза.
После этого перед ней стал ряд вопросов: "Как жить дальше? Смогу ли прокормить и воспитать детей без поддержки? Искать мужчину? Или не стоит? Смогу ли она опять полюбить, быть счастливой?"
Роза признается: ее никто не предупреждал, что мир способен быть таким циничным, что она может оказаться в одиночестве. "Меня учили, как выйти замуж, как быть женой, матерью, хозяйкой. Разве можно было предположить, что отношения закончатся? Да, на моих глазах другие люди расходились, но со мной-то такого произойти не могло! В мои планы входило дожить с мужем до старости"
Девичья фамилия татарки Розы – Хасаншина. Сябитовой же она стал по первому мужу. В браке с Михаилом Сябитовым она прожила с 1983 по 1993 годы и у нее родились двое детей: Денис Михайлович Сябитов (род. 1989) и Ксения Михайловна Сябитова (род. 1992). Позже супруг умер от инфаркта.
"Наступило трудное время. Многому придется учиться заново", – вспоминает то суровое время Роза. В 2008 году на съемках телепередачи "Давай поженимся!" сваха познакомилась с одним из участников программы, Юрием Андреевым, который вскоре стал вторым мужем ведущей. Затем брак распался.