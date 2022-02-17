"Сидел, аферист, террорист": Битая мужем Сябитова пнула Волочкову за неумелый выбор любовника

Роза Сябитова дала большое интервью о своей жизни и работе.

Главная телесваха страны пришла на ютуб-шоу "Алена,блин!", где рассказала о многом, что интересует ее поклонников. Конечно, не обошлось и без обсуждения нашумевшего романа Анастасии Волочковой и банщика Сергея, который завязался на программе "Давай поженимся". Многие считают, что Роза Сябитова буквально стояла у истоков этих отношений.

Сама же Роза Раифовна так не считает. Она отметила, что проект все-таки является социальным шоу, цель которого – показать определенные ситуации и дать зрителям увидеть в них себя, чтобы лучше понять причины своего одиночества. То, что "королева шпагата" умудрилась увести с собой одного из женихов, хотя была приглашена в качестве звездного свата, никак не в компетенции ведущих.

Алена Жигалова поинтересовалась, как свахи проверяют претендентов, ведь оказалось, что Сергей "сидел, аферист, террорист". На что Сябитова снова заверила, что то, как строится шоу, отличается от реальной работы свахи по контракту. Что касается Волочковой, ведущая пнула ее за неудачный выбор, в котором виновата только она сама. За дальнейшим развитием отношений Роза Раифовна следить не стала.

Напомним, Роза Сябитова и сама была в схожей с Волочковой ситуации. Со вторым мужем она познакомилась на съемках, он также пришел на программу в качестве жениха. Буквально через три месяца пара поженилась, однако отношения не сложились. Вскоре поклонников шокировала новость о том, что муж бьет Сябитову. Когда история с побоями стала достоянием общественности, сваха смело подала на развод.