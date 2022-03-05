"Стыдно смотреть": бывшего мужа Бородиной пытались завербовать

Экс-супруг Ксении Бородиной подвергся агитации, но не продался даже за миллион рублей.

Не успел еще Курбан Омаров отойти от ареста в Италии, как вновь чуть не был втянут в авантюру. В своем "Инстаграм" он рассказал, что его пытались завербовать. Так, к нему обратились с просьбой разместить на своей страничке контакты горячей линии для родственников российских солдат "Вернись живым". Оплату пообещали солидную – аж миллион рублей. Однако экс-супруг Бородиной оказался крепким орешком и не польстился на деньги.

Следом бизнесмен записал серию сторис, в которых поведал, что его пригласили в "диванные войска". Видимо, это предложение возмутило бывшего мужа звезды "Дома-2". "Ребята, алло, вы вообще кому пишете", – вопрошает Курбан. Он заявил, что Родина не продается даже за десять миллионов. Также он посоветовал другим блогерам быть внимательнее, чтобы потом не сожалеть о содеянном. "Думайте своей головой и зарабатывайте бабки так, чтобы не было стыдно смотреть ни в глаза своей родне, ни на себя в зеркало", – подытожил мужчина.

Напомним, что недавно Омаров сутки провел за решеткой в Риме. Когда он приехал в столицу Италии, его задержала полиция. Возможно, причиной тому стала блогерская деятельность экс-супруга Бородиной. Позже Курбан вышел на связь и сообщил, что все проблемы остались позади.