Озадаченная маленьким прибором престарелая мать Бородиной впала в истерику: Куда вставлять?

Звезда "Дома 2" сейчас вместе с двумя дочками и мамой отдыхает в Дубае: телеведущая решила отвезти семейство в теплые края на время на каникул. Бородина, как ей подобает, во время отпуска решила ни в чем себе не отказывать, поэтому в ОАЭ для своих родных и себя любимой берет все самое лучшее.
Накануне на своей странице в "Инстаграме" Ксения выложила ролик с недавней поездки по ночному городу вместе с мамой. Для прогулки на колесах они выбрали автомобиль класса люкс, разработанный Илоном Маском. На кадрах видно, как телеведущая уютно расположилась в машине, в которой, судя по всему, уже сидела не раз. А вот ее мама, не привыкшая к таким авто, столкнулась с одной деликатной проблемой.
Инна Булатовна не могла пристегнуть ремень безопасности и очень долго пыталась засунуть металлический язычок ремня в маленький прибор. Женщина растерялась и начала вопить на всю машину:
"Куда вставлять? Сюда или в глубине? Где красненькое?", – задавала вопросы впавшая в истерический смех мать звезды.
Ксения Бородина вместо того, чтобы помочь матери, хохотала и снимала все происходящее на видео. Так что, на подмогу пришел мужчина – водитель этой машины, который принялся на иностранном языке, но с помощью жестов, пытаться объяснить женщине в возрасте, как справиться с проблемой.