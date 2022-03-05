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Шоу-бизнес
Певица Слава заткнула рот проболтавшемуся о "дырявости" Максу Барских

Певица Слава заткнула рот проболтавшемуся о "дырявости" Максу Барских

Певица Слава раскритиковала коллегу Макса барских за политическое высказывание.
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Певец Максим Бортников, более известный как Макс Барских, на днях резко высказался о военной спецоперации России на Украине. Он пригрозил стране жесткими культурными ограничениями. В своем обращении к бывшим поклонникам Барских использовал оскорбительный некорректный тон.

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Слава (певица)

Слава (певица) певица

Макс Барских заявил, что "в дырявую Россию" теперь никто больше приезжать не будет. Говоря об этом он имел ввиду "нормальных артистов" такой величины как он например.

Певица Слава не стала терпеть такого невежливого отношения. Она намекнула, что уж кому говорить о "дырявости", но не ему.

"Тебе лучше знать, кто дырявый", – заявила певица Слава в адрес Макса Барских.

Недавно в Сети распространились слухи о том, что Макс Барских долгое время являлся любовником своего продюсера Алана Бадоева. Якобы украинский музыкальный деятель даже бросил жену Жанну Бадоеву и их общую дочь Лолиту ради певца.

Поклонники певицы Славы поддержали ее критику в адрес Макса Барских и отметили, что никак не ожидали такой выходки от артиста, который построил карьеру и кормился столько лет за счет российской публики. Ведь основная часть аудитории Макса Барских была именно в России. Теперь многие поклонники отвернулись от него.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 5 марта 2022, 02:16 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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