Плюс 17 килограммов: серьезный гормональный сбой после ковида изменил Аниту Цой

Летом 2020-го Анита Цой провела почти две недели в больнице. Но и сегодня, спустя почти два года после избавления от коварного коронавируса, знаменитая певица не смогла до конца вернуться в форму. прочитано 437 раз "У меня было 52 процента поражения легких. Когда я вернулась после больницы домой, месяц проходила физиотерапевтический курс по раскрытию легких", – признавалась Народная артистка. ПО ТЕМЕ Живые бабочки, кастрюля драников и деньги в конверте: Анита Цой праздновала 51-летие несколько дней Анита Сергеевна Цой певица Пострадал весь организм! "Гормоны сбились после ковида, большой выброс кальция. У меня была застарелая травма, и весь кальций рванул туда. Просто кальцием быстро зарос сустав. Какие-то 2-3 месяца! Я не смогла двигать рукой, просто закаменела. Загоняли специальную машинку, которая засасывала кальций в себя и чистила мне полностью сустав", – говорила певица. В результате гормонального сбоя резко пошел вверх вес. "Я набрала 17 лишних килограммов, – пожаловалась Цой. – Сейчас, к счастью, гормоны практически привела в порядок, поэтому врачи разрешили мне физические нагрузки, которые почти год были под запретом. Итог – минус 9 килограммов за 2 с небольшим месяца. Осталось всего-ничего". Анита пробовала разные методики сброса веса, но пришла к убеждению, что при любой диете важны несколько вещей. Регулярность физических упражнений, правильное питание, полноценный сон и достаточное количество чистой воды – вот, что всегда действует безотказно, по ее заверению. ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ