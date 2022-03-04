"Неизбежно": резко сдавшему Антонову вынесли суровый приговор

По интернету гуляют страшные заголовки и новости о Юрии Антонове. Говорят, что состояние здоровья артиста резко ухудшилось. Стало известно, что из-за проблем певцу пришлось отменить концерт. Эта новость ошарашила и расстроила многих поклонников творчества музыканта.
"У меня была операция на колене, и сейчас каждый день в госпитале я прохожу реабилитацию. Но реабилитация идет так туго", – сделал грустное заявление исполнитель. Он также рассказал, что пока у него нет возможности проводить репетиции.
"Юрий Антонов является обладателем Северного узла в Раке в соединении с Сатурном, что делает тему здоровья и ответственности за него частью кармических задач текущего воплощения. С годами влияние Сатурна усиливается, что дает развитие хронических заболеваний, это неизбежно", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Ада Комракова.
Астролог внимательно изучил натальную карту знаменитого музыканта. Он даже смог рассказать, какие именно проблемы со здоровьем, к сожалению, есть у звезды. Сама знаменитость ничего конкретного поклонникам не рассказывала.
"Исходя из показателей карты, особенное внимание стоит уделять опорно-двигательному аппарату, суставам, осторожнее относиться к физическим нагрузкам и травмам", – подытожила Комракова.