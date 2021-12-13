Куда сходить в Москве: афиша с 15 по 25 декабря

Премьеры, вернисажи, концерты, перформансы – в Москве каждый день проходит множество интереснейших событий. Самые знаковые – в подборке "Дни.ру". Наслаждайтесь!

ФЕСТИВАЛЬ

"Московская премьера"

Этот фестиваль ведет свою историю с 2003 года. Его президентом был народный артист СССР Алексей Баталов. С 2019 года партнером фестиваля стал Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, и кинофорум обрел международный статус. Его задача – развитие единого культурного и кинематографического пространства стран, некогда входивших в состав СССР. В конкурсных программах полнометражных и короткометражных фильмов этого года – картины из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии. Фильм открытия – режиссерская версия последнего фильма выдающегося южнокорейского режиссера Ким Ки Дука "Растворяться". Фильм закрытия – российский фильм "Райцентр" Натальи Назаровой.

С 17 по 21 декабря, "Иллюзион".

ПРЕМЬЕРА

"Однажды в Мексике: Кукурузный человечек"



"Театр Терезы Дуровой" представляет вторую масштабную премьеру театрального сезона 2021/22 и самую жаркую постановку зимних праздников – музыкальный спектакль "Однажды в Мексике: Кукурузный человечек", режиссер – народная артистка РФ ТерезаДурова. Он продолжает серию этнических спектаклей театра и приглашает в захватывающее путешествие по одной из самых загадочных стран мира – Мексике. Действие происходит в затерявшейся среди бескрайних кукурузных полей деревушке подназванием Маисета. Там живут простые, работящие крестьяне. Они любят свою землю, многотрудятся, воспитывают детей и уважают стариков. А уж какие праздники они там устраивают!

18 декабря – 9 января, "Театр Терезы Дуровой".

"Мой Лермонтов"

Творчество Михаила Лермонтова и созданные им образы неразрывно связаны и переплетены с личностью поэта, его яркой, трагической судьбой. Жизнь поэта сама по себе могла бы стать произведением искусства и до сих пор вызывает не меньший интерес, чем его гениальная поэзия. "Мой Лермонтов" – так назвал свой моноспектакль актер Кирилл Зайцев. Образ поэта в спектакле создается из его стихов, фрагментов писем и прозы, объединенных темой Кавказа.

17 и 18 декабря, малая сцена Московского Губернского театра.

МУЗЫКА

"Диалог муз"

Это российская часть важного события в мире классической музыки, французского фестиваля La Clé des Portes. Художественными руководителями музыкального форума выступают пианисты Людмила Берлинская и Артур Ансель – франко-русский фортепианный дуэт, хорошо известный в России и за рубежом. Программа будет состоять из трех концертов, вобравших лучшее французского фестиваля за все девять лет его существования. Благодаря своей оригинальности и необычному смешению классической музыки, театра, поэзии и даже кино, программа обещает удивить. Каждый раз организаторы фестиваля объявляют тему: это может быть определенная историческая эпоха или, например, литературное произведение.

С 13 по 15 декабря.

ДЕТЯМ

"Рождественский детектив"

Гости праздника станут не просто зрителями, а участниками одного из знаковых культурных событий начала XX века – передачи в дар России великим коллекционером, меценатом и благотворителем Алексеем Бахрушиным своей уникальной литературно-театральной коллекции. Максимальный эффект присутствия даст синергия атмосферы самого дома Бахрушина на стыке современных технологий 3D-меппинга и экспонатов музея. Один из залов театрального музея превратится в виртуальную капсулу времени. "Оживет" и личновстретит гостей сам хозяин исторического особняка Алексей Бахрушин, который вознамерился накануне Рождества подарить свою бесценную коллекцию всей России. По сюжету, ребята совершат необычное путешествие сквозь века из России в Лондон и обратно. По пути им встретятся великий Шекспир, ее Величество Королева Англии Виктория и... своенравное английское привидение, от которого можно ожидать чего угодно – от коварных проделок до кражличного имущества! В бахрушинском квесте дети "примерят" на себя роли реальных исторических персонажей, научатся общаться Кодом Морзе и изготовят настоящий театральный реквизит.

С 15 декабря по 9 января, Главное здание Театрального музея им. А.А. Бахрушина.

КОНЦЕРТ

"Голливуд отдыхает"

"Современная почта" – музыкально-поэтический проект, который создал театральный администратор, поэт, автор и исполнитель песен Олег Мисковец. Жанр, в котором работает группа, можно определить как интеллектуальный поп-рок с элементами инди-шансона. Стихи и песни в поисках кратчайшего расстояния между двумя точками – в поисках любви. В команде играют самые красивые из лучших профессиональных музыкантов Москвы, очаровательные Полина Седова (гитара), Вера Меч (бас-гитара), Евгения Прохорова (клавиши), Полина Канашенок (ударные).Фронтмен, он же автор – Олег Мисковец (вокал, гитара). Накауне Нового года команда представит программу "Голливуд отдыхает"

19 декабря, арт-кафе "Рукав".

ВЫСТАВКА

"Прозрачно будет небо по утру"

Художница Анки Ахалая обратилась к теме сновидений, стремясь визуализировать эмоции, испытываемые от переживаемого во сне. Тема, которая существует в искусстве с древнейших времен, получила в творчестве Анки оригинальное воплощение. В течение нескольких лет художница вела дневник, в который записывала свои сны. Когда текстовый формат исчерпал свой потенциал, она почувствовала необходимость дополнить его визуальными образами. Желание масштабировать записи и графические скетчи подтолкнуло ее к идее печатать фрагменты дневников на тканях. Анку вдохновляют мягкие природные формы и естественные цвета, а ее живопись создает ощущение телесности. Легкий фон и широкий спектр материалов — акрил, акварель, тушь, мелки и угольный карандаш — позволяют создавать разнообразные многослойные текстуры, затягивающие внутрь взгляд зрителя.

До 16 января, галерея "Триумф".

"Французский рисунок XVI–XX веков из коллекции Инны Баженовой"

Рисунки традиционно считаются вспомогательным продуктом творческого процесса, своего рода кухней художника, однако эта точка зрения постепенно перестает быть бесспорной. Фонд In artibus представляет рисунок как самостоятельную область искусства, а также как неотъемлемую часть обширной коллекции западноевропейской живописи и графики. На выставке будет представлено более ста работ художников разных эпох от французского ренессанса до французского модернизма. Среди авторов Николя Пуссен, Жак Калло, Антуан Ватто, Франсуа Буше, Жан-Оноре Фрагонар, Эжен Делакруа, Клод Моне, Эдгар Дега, Анри де Тулуз-Лотрек, Амедео Модильяни, Пьер Боннар, Анри Матисс, Пабло Пикассо и другие художники.

С 11 декабря по 6 марта, фонд In artibus (Пречистенская набережная, 17).

СКОРО

Третий Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета

Разнообразная концертная и театральная программа охватит 12 разнообразных вечеров и 7 концертных площадок столицы, в том числе впервые премьера фестиваля состоится на сцене Малого театра. Публике представят спектакли и музыкально-литературные действия с участием любимых актеров театра и кино: Евгения Миронова, Константина Хабенского, Сергея Гармаша, Андрея Мерзликина, Ольги Ломоносовой и других. Как уверен маэстро Башмет, в огромном разнообразии жанров и программ фестиваля каждый слушатель найдет для себя что-то совершенно особенное. То, что останется в памяти на долгие годы как одно из ярчайших впечатлений московской зимы.

С 17 января по 12 февраля.





"Лига волшебников"

Зимние праздники, как известно, самое волшебное время, когда настоящая магия витает в воздухе, а чудеса случаются буквально на каждом шагу. "Школа современной пьесы" приглашает зрителей окунуться в атмосферу новогодней сказки вместе с увлекательным шоу для всей семьи от лучших иллюзионистов России. В программе участвуют: Дмитрий Чириков — победитель телешоу "Удиви меня", президент Российской Ассоциации Иллюзионистов Вадим Савенков, Борис и Елена Мирошниченко — обладатели Гран-при Открытого Чемпионата России по фокусам, Олеся Андреева — укротительница мыльных пузырей, и многие другие волшебники. Каждого гостя ждут приятные сюрпризы, поразительные трюки, эффектные фокусы и, конечно же, подарки!

С 28 по 31 декабря, 2, 3 и 5 января (начало спектаклей в 15 и 19 часов), "Школа современной пьесы".

"30-го мая"

Режиссер Сергей Газаров представит на подмостках "Прогресс Сцены" новый спектакль – "30-го мая". В главной роли – известная актриса театра и кино Инга Оболдина. Среди других актрис – Александра Мареева, заслуженная артистка России Ольга Кузина и Ксения Худоба. Это очень добрый, смешной и одновременно всем знакомый сюжет, полный рассуждений о предназначении женщины, счастье и любви. "Все постановки Газарова равны знаку качества! Главное, что есть в его спектаклях и что очень сложно найти сейчас — это театральность. Театр– как праздник! И я с радостью пошла за этим", – говорит Оболдина.

25, 26 и 28 декабря, "Прогресс сцена".

"Аномальная Лиза"

Этот спектакль создан режиссером Владимиром Скворцовым по мотивам произведений известного американского сценариста Чарли Кауфмана и немецкого писателя Франца Кафки. Главный герой постановки – мужчина, страдающий "аномальным" сочетанием редких психологических болезней – все окружающие его люди (и женщины и мужчины и дети) видятся ему в образе одного и того же человека (неизвестного мужчины) и говорят одним и тем же голосом.

24, 25 декабря, театр "Человек".

ФИЛЬМ

"Свингеры"

Перед Новым годом всем хочется немного любви. Успешный бизнесмен Игорь (Дмитрий Нагиев) ищет острых ощущений, а его девушка – сногсшибательная топ-модель (Наталья Рудова), хочет, чтобы их отношения, наконец, вышли на новый уровень. В то же время в совершенно обычной семье Ирина (Ирина Пегова) жаждет снова разжечь страсть в своем муже (Илья Носков). Вместе их всех случайно сводит приложение для обмена партнерами, и теперь предновогодняя ночь грозит стать по-настоящему незабываемой для всех… Исход эксперимента непредсказуем, ведь в это время возможно любое чудо, и даже на балкон скромного студента, живущего по соседству, может свалиться девушка его мечты.

С 6 явнаря.