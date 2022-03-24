"Подсасывает молодую кровь": Лолиту закидали камнями за странную выходку

Лолита Милявская подверглась жесткой критике со стороны коллег по творческому цеху.

Звездам российской эстрады становится все сложнее конкурировать с молодыми исполнителями, поэтому многим приходится идти на отчаянные поступки, чтобы завоевать внимание слушателей.

Так поступила и Лолита Милявская, представив публике свою новую песню "Грустная танцую", которая сильно отличается от ее привычной манеры исполнения – трек получился очень даже молодежным, что для творчества певицы – очень странный формат. Однако не все оценили старания певицы. Ее коллеги по цеху оценили новую песню в эфире шоу "Худсовет" на "Новом радио": в итоге артистку закидали камнями. Например рэпер ST заявил, что, несмотря на свое уважение к звезде российской эстрады, эта песня несравнима с ее бессменным хитом "На Титанике". По его мнению, работая именно в этом направлении, она нравится слушателям.

Ведущий шоу Роман Емельянов придерживается того же мнения: он уверен, что в погоне за трендами она буквально растворилась и растеряла свою уникальность.

"Она все время подсасывает молодую кровь. Она не боится делать новые какие-то шаги, но иногда мне кажется, что она в эту фигню заигрывается", – объяснил свою позицию ведущий "Худсовета", сравнив новый вектор в творчестве Лолиты с песнями Артура Пирожкова.