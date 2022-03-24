Вали в Англию одна: сорвавшей эфир "Времени" предательнице запретили вывозить детей из страны

Выпуск программы "Время" 14 марта, который в прямом эфире шел на Европейскую часть страны, оказался сорван. Ведущая Екатерина Андреева рассказывала о новостях Союзного государства, когда в студию ворвалась неадекватная хулиганка с плакатом и стала кричать непотребное. Андреева и бровью не повела, а наглую провокаторшу оперативно задержали.



Директор Дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов сообщил, что незадолго до происшествия в прямом эфире Марина Овсянникова якобы говорила с английским посольством. "Кто из вас вел телефонные переговоры с иностранным посольством, с его сотрудником? Я вот, например, никогда не вел", – уверяет Клейменов.

При этом он не хочет говорить о возможном шпионаже дебоширки, сорвавшей эфир. "Этим пусть специально обученные люди занимаются, – пояснил он. – Я же за то, чтобы называть вещи своими именами. Эмоциональный порыв – это одно. А предательство – совсем другое. И когда человек предает свою страну и заодно всех нас, людей, с которыми бок о бок проработал почти 20 лет... Предает холодно, расчетливо, за твердо оговоренный бонус".

Вероятно, сорвавшая эфир "Времени" Марина Овсянникова планировала бегство в Соединенное Королевство. Но наслаждаться Туманным Альбионом ей придется в одиночестве – стало известно, что дебоширке нотариально запрещено вывозить детей из России. Одному — 11, второму — 17. Получается, что старший скоро сам сможет решить, желает ли он ехать куда-то с такой, ославившей себя на весь мир, скандальной матерью.

Возможно, вывезти детей за рубеж Марине запретил бывший супруг. По сведениям главного редактора Russia Today Маргариты Симоньян, редактор международного отдела Первого канала Марина Овсянникова давно состоит в разводе с режиссером испанской редакции RT Игорем Овсянниковым.

