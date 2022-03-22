"Жизнь только началась": Недавно родившая Серябкина поделилась счастьем

У артистки ее мужа Георгия Начбекии недавно родился первенец, которого назвали необычным именем Лука. 37-летняя Ольга безумна счастлива в роли матери, она регулярно рассказывает о воспитании ребенка своим поклонникам.
Недавно малышу исполнилось 4 месяца, в честь этого события Серябкина в очередной раз поделилась тем, насколько она счастлива. "Мне кажется, что моя жизнь только началась с рождением ребенка — это просто нереально круто", – поделилась артистка.
Ольга долго готовилась к появлению ребенка, при этом останавливать свою музыкальную карьеру она не планировала. Буквально через несколько недель после родов певица появилась на светском мероприятии, оставив малыша с отцом и няней. Сейчас Серябкина уже во всю занимается музыкой, при этом успевая посвящать все свободное время воспитанию ребенка.
Напомним, Лука родился в одном из частных перинатальных центров в столице, пребывание в котором обошлось более, чем в миллион рублей. Ольге было очень комфортно, она сравнила роддом с дорогим отелем, где обращают внимание на каждую мелочь. Кстати, после родов артистка страдала послеродовой депрессией, с последствиями которой справляется по сей день.