Недавно родившая Серябкина публично оголила живот

Певица получила широкую известность благодаря участию в группе SEREBRO. По горячей брюнетке сохли толпы фанатов, к тому же она не стеснялась выходить на публику в откровенных нарядах.
Однако образ жизни Ольги сильно изменился: девушка вышла замуж, шокировала новостью о беременности и в ноябре прошлого года родила своему мужу Георгию Начкебии сына Луку. Едва покинув родильный дом, Серябкина приступила к работе и продолжила писать новый альбом, который обещает выпустить в марте. Помимо этого артистка появляется на светских мероприятиях. Например, накануне она оставила ребенка дома и посетила пресс-ланч конкурса "Русского радио", где предстала перед публикой в черных обтягивающих брюках и коротком топе такого же цвета, оголяющем ее живот. Видно, что, несмотря на недавние роды, Серябкина так и осталось горячей брюнеткой, быстро приведя себя в форму: от лишних килограммов не осталось и следа.
Новоиспеченная мама также успела пообщаться с прессой и не упустила возможности рассказать о своем наследнике. Например, она поделилась музыкальными предпочтениями своего маленького сына. Ольга призналась, что малыш очень любит песню Валерии "Самолет" – слушая ее, он улыбается.