Бросивший любовницу на сносях Соколовский объяснил свой поступок: Пока не готов

Пара сначала не афишировала появление на свет наследника: роды состоялись 18 февраля, а о счастливом событии Соколовский заговорил только 21 марта. Как оказалось, рождение сына совпало с неспокойной обстановкой в мире, поэтому родители подумали, что это не лучшее время для хороших новостей.
Теперь Влад вовсю делится подробностями появления на свет малыша. По его словам, к знаменательному дню он тщательно готовился и поддерживал свою гражданскую жену, а вот в самый ответственный момент бросил ее одну. Речь идет именно о самих родах: Соколовский считает, что мужчине не за чем там присутствовать, ведь это своего рода "таинство".
Теперь публика с нетерпением ждет, когда же пара подробно расскажет о новорожденном мальчике, которому дали имя Дэвид. Вот только о росте и весе малыша музыкант не распространяется: "Пока не готов", – говорит Соколовский, объясняя решение тем, что тогда у злых языков появится новый повод для обсуждений. А этого счастливым родителям пока хочется меньше всего.
Стоит отметить, что для Влада Соколовского это второй ребенок. Ранее на свет появилась его дочка Мия – в браке с Ритой Дакотой, которая позже разошлась с возлюбленным, обвинив его в изменах. Артист признался, что девочка уже знает о рождении братика, а счастливый отец ждет момента, чтобы познакомить двух своих детей.