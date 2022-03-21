"Не самое лучшее время": почему Соколовский больше месяца скрывал рождение сына?

Радостное событие в семье артиста произошло 18 февраля: его возлюбленная Ангелина Суркова родила сына. Малыша назвали Дэвидом.
Ребенок здоров, его мама тоже, а новоиспеченные родители уже вовсю занимаются хлопотами. Правда, появление наследника на свет пара решила скрывать целый месяц. И только сегодня экс-супруг Риты Дакоты решил объяснить, с чем связана такая секретность. Как оказалось, рождение ребенка совпало с напряженной ситуацией в мире, поэтому родители посчитали это время неподходящим для радостных новостей.
"По понятным причинам было не самое лучшее время, чтобы делиться личным счастьем и не хотелось омрачать такой прекрасный повод!", – откровенно поделился певец.
Ну, а теперь настала пора рассказать все подробности многомиллионной публике. Соколовский в своих соцсетях опубликовал несколько роликов, на которых признался, что безумно счастлив от того, что сейчас с ним происходит. Это видно, ведь с его лица не сходит улыбка. Не омрачает даже тот факт, что Ангелина и Влад не спят ночами: это стоит того – признался артист. Родители все свое время проводят с малышом и, часами разглядывая Дэвида, уже решают, на кого все-таки он больше похож.
Напомним, для Влада Соколовского это уже второй ребенок. В отношениях с Ритой Дакотой появилась на свет его дочка Мия. После рождения девочки пара рассталась: певица обвинила своего возлюбленного в изменах.