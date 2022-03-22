"Двигаюсь небольшими шагами": Билан вышел на связь после перенесенной операции

На днях артист напугал своих поклонников новостью о том, что ложится на операционный стол. Для этого певец был госпитализирован в одну из московских клиник, где находится до сих пор.
Хирургическое вмешательство уже позади, однако Дима до сих пор держит в секрете информацию о том, почему ему потребовалась операция и что у него за диагноз. Известно лишь то, что недуг преследовал Билана с подросткового возраста, и только сейчас он решил забыть о нем навсегда. Поклонники, конечно, переживают за кумира, а в его соцсетях ежедневно появляется множество комментарий с вопросом о его самочувствии. Два дня артист хранил молчание, а накануне решил приоткрыть завесу тайны.
Дима признался, что видит все комментарии поклонников и благодарен каждому за волнение и заботу. По его словам, самочувствие постепенно стабилизируется, а выписка, кажется, уже не за горами.
"Все нормально, я уже оторвался от операционного старта. Двигаюсь такими небольшими, но уверенными шагами к финишу выздоровления. Так что все в порядке, хорошего настроения, сильно вас обнимаю", – написал певец в соцсетях.
Напомним, Дима Билан сообщил о своей госпитализации 16 марта – до сих пор он находится в больнице. Вернувшись из отпуска, музыкант отправился на обследование, где и получил заключение о необходимости операции.