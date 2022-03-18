"Поплывет все": что случилось с Димой Биланом после двухчасовой операции

Известный певец Дима Билан рассказал о самочувствии. Знаменитость перенесла сложную операцию. На столе у хирурга вокалист находился два часа.
Артист, напомним, уже несколько дней лежит в одной из столичных клиник. Точный диагноз Дима не раскрывает, однако говорит, что болезнь преследует его с подросткового возраста. Недавно 40-летний Билан осознал, что пора раз и навсегда решить проблему, истязающую его долгие годы.
В соцсетях Дима Билан рассказал, что уже пришел в себя от наркоза. Артист чувствует себя хорошо.
Знаменитость отметила, что в нынешнее тревожное время многим нужна уверенность. Билан обещал фанатам стать для них точкой опоры.
Артист отметил, что с огромной любовью относится с своим поклонникам, для которых работает уже более 20 лет. "Но и мне иногда нужно просто человеческое понимание, уж поверьте", – сказал Билан.
Дима подчеркнул, что не умеет показывать слабость. "Как только ее покажешь — поплывет все", – рассудила знаменитость. Билан не привык ныть на публику так как уверен, что жизнь – это борьба. Многие свои беды артист, как оказалось, держит в тайне от общественности.
Фанаты пожелали вокалисту скорейшего выздоровления. Поклонники переживают за здоровье Димы Билана.