Проклова не смогла восстановиться после инсульта

Страшно представить, как блистающая на всех экранах страны актриса Елена Проклова всего за несколько дней исчезла с радаров поклонников. В начале 2022 года Россию потрясла новость: после обрушившейся травли актрису разбил инсульт. Актрису экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии и определили в реанимацию. С тех пор ее не видели...
Теперь фанаты уверены – Проклова прячется от папарацци. Судя по всему, она не смогла восстановиться после инсульта до конца, поэтому и не выходит в свет.
В Сети есть информация о том, что Елена Проклова уехала из Москвы в Сочи в свой собственный дом в горах. Там она восстанавливает здоровье и набирается сил. Известно, что она не будет появляться на людях до осени.
Напомним, Елена Проклова вместе с третьим супругом Андреем Тришиным построила в Краснодарском крае особняк. Несмотря на то, что пара развелась, они смогли сохранить нормальные отношения.
68-летняя Елена Проклова рассказывала поклонникам, что обожает тишину и покой. В Сочи в своем доме она любит находиться в тишине и смотреть, как за окном идет дождь.
"Думаю, к сентябрю вернусь на сцену, раньше пока не планирую", – рассказывала Проклова.