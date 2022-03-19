Побоятся провокации: Чем Сердючке и Барских обернется русофобия

По мнению эксперта, украинские звезды не перестанут выступать на частных корпоративах в России. Именно таким образом они зарабатывали большую часть своих денег. Андрей Данилко негативно высказывался о русских еще в 2014 году, но после этого приезжать с выступлениями не перестал, причем каждый его визит был в сопровождении команды из 26 человек.
"Я как event-менеджер работаю с артистами в том числе на зарубежных мероприятиях: в Италии, в Венеции, в Дубае. И везде на русских праздниках, на каждой площадке была Верка Сердючка. Зарабатывала она очень хорошо: средний гонорар – 150-200 тысяч евро", – констатировал Чибисов.
Он считает, что и после урегулирования нынешней политической ситуации украинские артисты вернутся к российской аудитории, как минимум, в частном порядке. Исключением он видит только оскандалившегося Макса Барских, на которого ополчился буквально весь отечественный шоу-бизнес.
"Разве только Макс Барских вряд ли согласится приехать на нашу территорию – побоится провокации: вдруг его Тимати где-то поймает? А в условном Дубае петь для русских – да хоть каждый день", – считает эксперт.
Кирилл Чибисов добавил, что певцы из Украины так любили выступать в России, так как на родине они не могут заработать много, а доходы от российских выступлений вынуждены декларировать через европейские страны.